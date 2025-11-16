Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 17:51

В Израиле сообщили, что с юмором дискутируют о национальности Чебурашки

Генконсул Израиля Гидор: обсуждение Чебурашки демонстрирует открытость культур

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дискуссия о национальной принадлежности Чебурашки демонстрирует культурную открытость российского и еврейского народов, заявил генконсул Израиля в Санкт-Петербурге Ран Гидор. По его словам, это также говорит об общем чувстве юмора.

Я знал, что Чебурашка очень популярен в России <...>. Я очень рад, что мы можем так непринужденно обмениваться мнениями с нашими русскими друзьями, что доказывает нашу открытость и схожее чувство юмора, — указал дипломат.

Ранее Гидор предложил шуточный способ проверки национальной принадлежности Чебурашки. По его словам, установить возможную связь персонажа с еврейской нацией можно только двумя путями: проверив наличие обрезания и убедившись, что он не употребляет свинину.

До этого депутат Андрей Макаров во время обсуждения бюджетных поправок высказал предположение о еврейском происхождении мультипликационного героя. Свое заключение он обосновал тем, что Чебурашка прибыл в ящике с апельсинами, а единственным поставщиком этих цитрусовых в Советский Союз в тот период был Израиль.

Депутат Елена Драпеко в интервью NEWS.ru предложила альтернативную версию о возможном марокканском происхождении персонажа. Она также выразила мнение, что заявление Макарова о национальности Чебурашки носило исключительно шуточный характер.

