16 ноября 2025 в 16:58

Россияне лишились элитных квартир в Египте из-за чужой смерти и долгов

В Египте банк отобрал у россиян купленные 17 лет назад элитные квартиры

Шарм-эш-Шейх, Египет Шарм-эш-Шейх, Египет Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российские семьи лишились элитных квартир в Шарм-эш-Шейхе, пишет Telegram-канал SHOT. Семьи купили жилье еще в 2008 году в комплексе Royal Oasis, однако позже выяснилось, что земля под домом принадлежит не застройщику, а банку Housing and Development Bank. Владельцы комплекса уверяли покупателей, что участок взят в аренду на 100 лет и проблем не будет.

Ситуация изменилась после смерти застройщика. Его мать, которая оформляла аренду земли, передала весь комплекс банку из-за долгов сына. После решения суда сотрудники банка сменили замки и выселили людей.

Россияне, оставшиеся без квартир, говорят, что вернуть жилье теперь невозможно: с точки зрения закона прав собственности у них больше нет. Они пытаются получить разъяснения от местных властей, но шансов вернуться в Royal Oasis практически не осталось.

Ранее стало известно, что Европейский союз планирует снять визовые ограничения для россиян после завершения конфликта на Украине. Такие сроки были обозначены в рамках обсуждения будущей политики отношений объединения с РФ.

