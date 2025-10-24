Задержан бывший глава администрации Ростова-на-Дону

Бывший глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко задержан, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Причины произошедшего не приводятся.

Да, задержан. Пока это все, что известно, — собщил источник.

Ранее сообщалось, что с семьи бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева взыщут свыше 160 млн рублей. Его обвиняют в получении взятки и хранении оружия.

До этого гендиректор Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников был задержан в Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве. Это связано с уголовным делом бывшего заместителя главы АСВ Александра Попелюха, показания против него дала другой фигурант — замгендиректора учреждения Ольга Долголева.

22 октября генеральный директор строительной компании «Автодор» Рамиль Шайдуллин был взят под стражу по обвинению в растрате. Мера пресечения была избрана на период следствия. Период содержания под стражей составит месяц и 19 суток. За это время следствие планирует завершить необходимые следственные мероприятия по данному уголовному делу.