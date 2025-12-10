«Эти люди идиоты?»: в Британии осудили финского министра за слова о России

«Эти люди идиоты?»: в Британии осудили финского министра за слова о России Политик Гэллоуэй назвал главу МИД Финляндии неадекватной после слов о России

Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй в соцсети X усомнился в адекватности министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен после ее слов о том, что Россия за 100 лет якобы напала на 19 государств. Он задался вопросом, за кого глава финского ведомства принимает остальных людей, распространяя неверную информацию.

Эти люди идиоты или они думают, что мы идиоты? — написал Гэллоуэй.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова пообещала передать министру иностранных дел Финляндии Элине Валтонен книгу о финской русофобии в ответ на ее заявление о якобы 19 нападениях Москвы на соседей. Дипломат напомнила, что Финляндия сама дважды атаковала Советскую Россию еще до войны 1939–1940 годов.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что финские политические элиты проявляют животную русофобию. Он добавил, что длительное сотрудничество двух стран не смогло улучшить отношения Хельсинки и Москвы. Глава МИД указал на взаимодействие финских структур с нацистами в годы Второй мировой войны.