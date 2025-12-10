Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 16:04

Посольство России обвинило Лондон в цинизме из-за одного решения

Посольство России осудило включение Фонда поддержки соотечественников в санкции

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press
Власти Великобритании продемонстрировали крайний цинизм, включив в новый пакет антироссийских ограничений Фонд поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом, а также ряд СМИ и исследовательских структур, говорится в заявлении посольства России в Соединенном Королевстве. Дипмиссия подчеркнула, что такая мера лишает наиболее уязвимых представителей российской диаспоры возможности защищать свои права в судах через юридическую помощь.

Цинизм принятого решения зашкаливает. Напомним, что главной функцией Фонда является оказание поддержки тем проживающим за пределами родины россиянам, которые столкнулись с необходимостью защитить свои права в иностранных судах, но испытывают сложности с оплатой услуг юристов, — говорится в сообщении.

Ранее посол России в Мексике Николай Софинский заявил, что западные санкции, направленные против РФ, привели к серьезным убыткам в государствах Евросоюза. По словам дипломата, данные ограничительные меры также вызвали значительное замедление мирового экономического роста.

Кроме того, газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что ЕС планирует в срочном порядке принять решение о бессрочной заморозке российских активов на сумму до €210 млрд (19 трлн рублей), обходя возможное вето Венгрии. Для этой цели будет задействован особый правовой инструмент, дающий чрезвычайные полномочия для преодоления национального вето на продление санкций.

