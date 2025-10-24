Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Бывшая российская фигуристка захотела принести США золото на Олимпиаде

Фигуристка Ефимова добивается получения паспорта США для выступления на ОИ-2026

Алиса Ефимова Алиса Ефимова Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Бывшая российская фигуристка Алиса Ефимова добивается исключения из трехлетнего срока ожидания, необходимого для получения американского паспорта, сообщила пресс-служба The Skating Club of Boston, где спортсменка сейчас тренируется. Ее цель – успеть выступить на Олимпийских играх 2026 года в составе сборной США.

Попадание в олимпийскую сборную стало бы для меня не только осуществлением мечты, но и прекрасным шансом отдать долг стране, которая стала моим новым домом, — подчеркнула фигуристка.

Ефимова пояснила, что состав олимпийской сборной США по фигурному катанию определят в начале января 2026 года после чемпионата страны в Сент-Луисе. Она отметила, что в настоящий момент они с супругом Михаилом Митрофановым не могут попасть в команду, так как у нее пока нет американского паспорта. Ей придется ждать 20 месяцев, начиная с декабря, когда в США истекает срок подачи заявок.

Ранее фигурист из Соединенных Штатов Джейсон Браун признался, что очень скучает по российской коллеге Евгении Медведевой. Американец отметил, что последний раз они общались на Олимпиаде в Пекине.

