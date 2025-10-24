Седокова показала горячий образ в черной коже

Певица Анна Седокова поделилась в Instagram (деятельность в РФ запрещена) новыми кадрами в стильном аутфите: облегающее черное боди, высокие ботфорты и кожаная оверсайз-куртка. Она дополнила образ солнцезащитными очками и распушенными волосами. Поклонники восхитились образом и оставили эмодзи огня.

Я должна была это снять, — подписала певица публикацию.

Ранее Седокова похвасталась перед подписчиками фрагментами переписки со своим состоятельным поклонником, который атакует ее предложениями. Она выразила ироничное одобрение попыткам неизвестного, но отклонила его предложения. В ходе беседы неизвестный мужчина настойчиво просил певицу о встрече, предлагая приехать с «подарками, сумками Louis Vuitton и деньгами».

До этого балерина Анастасия Волочкова опубликовала провокационную фотографию, на которой позирует в полуголом виде. Одетая только в черные штаны, она прикрыла на фото обнаженную грудь руками. Свой пикантный образ балерина дополнила многочисленными темными бусами. Волочкова выбрала яркий макияж с акцентом на глаза и зачесала волосы назад.