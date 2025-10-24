Военэксперт рассказал, что препятствует продвижению ВС РФ в Херсоне Военэксперт Дандыкин: дроны ВСУ — главное препятствие для ВС РФ в Херсоне

Большое количество беспилотников ВСУ может стать главным препятствием для продвижения российских войск на острове Карантинный в Херсоне, выразил мнение в беседе с NEWS.ru капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин. По его мнению, на ход операции также влияет логистический фактор. Министерство обороны РФ не комментировало эти данные.

Гарнизон ВСУ на Карантинном острове небольшой, однако его активно поддерживают артогнем и дронами с «большой земли». Самое большое препятствие там сейчас — это обилие беспилотников врага. ВСУ кинули на этот участок огромное количество дронов и постоянно пополняют их число, — предположил эксперт.

Он также напомнил, что микрорайон Херсона Корабел, где, по словам губернатора области Владимира Сальдо, идет наступление ВС РФ, — это промышленный район. Это также существенно осложняет продвижение войск.

Там судоремонтный завод, а в «промке» у врага всегда есть варианты обороны. Наши ребята форсировали часть Днепра, приток реки. Закрепились, идут бои, но снабжение приходится организовывать либо по воде через реку, либо по воздуху. Правда, у противника такая же ситуация — железнодорожный и автомобильный мосты в эту часть Херсона из центра взорваны. Чтобы снабжать своих, обеим сторонам приходится переправляться через реку, — пояснил Дандыкин.

Ранее Владимир Сальдо сообщил, что подразделения ВС РФ успешно провели операцию по переправе через Днепр и заняли стратегически важный плацдарм на острове Карантинный в Херсоне. Он добавил, что маневр проводился при активном противодействии со стороны украинских формирований.