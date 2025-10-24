Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 20:23

Военэксперт рассказал, что препятствует продвижению ВС РФ в Херсоне

Военэксперт Дандыкин: дроны ВСУ — главное препятствие для ВС РФ в Херсоне

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Большое количество беспилотников ВСУ может стать главным препятствием для продвижения российских войск на острове Карантинный в Херсоне, выразил мнение в беседе с NEWS.ru капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин. По его мнению, на ход операции также влияет логистический фактор. Министерство обороны РФ не комментировало эти данные.

Гарнизон ВСУ на Карантинном острове небольшой, однако его активно поддерживают артогнем и дронами с «большой земли». Самое большое препятствие там сейчас — это обилие беспилотников врага. ВСУ кинули на этот участок огромное количество дронов и постоянно пополняют их число, — предположил эксперт.

Он также напомнил, что микрорайон Херсона Корабел, где, по словам губернатора области Владимира Сальдо, идет наступление ВС РФ, — это промышленный район. Это также существенно осложняет продвижение войск.

Там судоремонтный завод, а в «промке» у врага всегда есть варианты обороны. Наши ребята форсировали часть Днепра, приток реки. Закрепились, идут бои, но снабжение приходится организовывать либо по воде через реку, либо по воздуху. Правда, у противника такая же ситуация — железнодорожный и автомобильный мосты в эту часть Херсона из центра взорваны. Чтобы снабжать своих, обеим сторонам приходится переправляться через реку, — пояснил Дандыкин.

Ранее Владимир Сальдо сообщил, что подразделения ВС РФ успешно провели операцию по переправе через Днепр и заняли стратегически важный плацдарм на острове Карантинный в Херсоне. Он добавил, что маневр проводился при активном противодействии со стороны украинских формирований.

СВО
Херсон
наступление ВС РФ
ВС РФ
дроны
беспилотники
Павел Воробьев
П. Воробьев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские пенсионеры объявили «войну» сделкам по недвижимости
Миллионная армия роботов Маска: когда начнется война андроидов
«Беспредел»: в Раде признали гибель украинцев от действий ТЦК
День Иверской иконы Божией Матери: когда отмечают, традиции и запреты
Какой холодильник выбрать: вместительный, компактный, экономичный
Какую зимнюю резину выбрать: шипы или «липучку», когда менять, какие штрафы
«Выставил дураком»: в Британии допустили, что Трамп мог обидеться на Путина
Италия собирается оказать Украине военную помощь
Крупнейший покупатель российской нефти присоединился к санкциям против РФ
В многоквартирном доме в Калмыкии произошел взрыв
ФСИН опровергла информацию о нападении на конвой в Казани
Какой матрас выбрать, чтобы быть бодрым, здоровым и выспавшимся
Муж и жена спустя шесть лет узнали, что они брат и сестра
Суд оправдал экс-мэра Стамбула по делу о коррупции
Во Франции сообщили о готовности вмешаться в конфликт на Украине
В Белоруссии заблокировали доступ к «ВКонтакте»
Фон дер Ляйен выступила с новым выпадом в адрес России
«Коалиция желающих» готовится к отправке контингента на Украину
До центра рукой подать. ВС РФ вошли в Херсон, ВСУ потеряли целый квартал
Военный обозреватель раскрыл, как человечество защитится от «армий роботов»
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.