«Фронт трещит по швам»: ВС РФ подходят к Славянску и разносят логистику ВСУ

По данным Telegram-каналов, российские войска начали активно громить логистику ВСУ на Славянском направлении. МО РФ не комментировало эту информацию. Означает ли это подготовку к дальнейшему наступлению, какие у ВС РФ есть перспективы на Славянском направлении, что может им помешать и куда российские войска пойдут после Славянска — в материале NEWS.ru.

Что происходит на Славянском направлении

На Славянском направлении российские войска приступили к полномасштабным операциям по дезорганизации тыловой логистики ВСУ, сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

«Основной акцент — уничтожение мостов и переправ, связывающих Лиман и Славянск. Отмечается рост точечных ударов по маршрутам переброски, в том числе по временным инженерным переходам. Ситуация для боевых действий с начала СВО вполне типовая, поскольку ВСУ продолжают использовать одни и те же переправы, несмотря на постоянные потери в технике и личном составе», — сообщил канал.

По его данным, схожая конфигурация выжигания логистики уже была отработана в Бахмуте, Авдеевке, в боях за Часов Яр, поэтому «большого количества вариантов в таких условиях практически нет».

Сообщение сопровождается видеосъемкой уничтожения дроном «Ланцет» украинской инженерной машины, экипаж которой пытался ремонтировать поврежденную переправу.

«Интересно, что активно применяются как „Ланцеты“ с автонаведением, так и FPV-дроны, и всё чаще такие налеты на логистику идут в сочетании различных средств поражения», — отметила «Военная хроника».

МО РФ не комментировало эту информацию.

Почему ВС РФ активизировались на Славянском направлении

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Масштабные удары по снабжению противника обычно являются подготовкой к наступлению, отметили опрошенные NEWS.ru эксперты.

Заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин назвал в беседе с NEWS.ru главную задачу ВС РФ.

«Сейчас самое важное — это освобождение Славянско-Краматорской агломерации, а по сути — освобождение всей ДНР. Работы много, потому что туда входят еще Константиновка, Дружковка. Так или иначе на подходе к воротам — Красноармейск (он же Покровск), Димитров. И соответственно, на том направлении бои идут за Северск. Практически уже обозначились перспективы, потому что мы выходим на командные высоты, а Славянск находится в низине. Наши и с северной стороны поджимают, и с юга. В принципе, вот такие идут бои. И скоро будет решающая битва», — сказал Дандыкин.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец объяснил NEWS.ru, что командование ВС РФ сейчас ведет разведку Славянско-Краматорской агломерации, изучает, какими силами располагает украинская армия на этом направлении.

«В ближайшие месяцы мы будем с вами свидетелями сражений за Славянск и Краматорск. Сейчас российские войска пытаются там дезорганизовать тыловую логистику ВСУ. Это уже обычный для нас метод — надо обрубить все, что поступает в эту агломерацию с тыла, перерезать поставки снарядов, резервов личного состава, подтягивание системы ПВО и так далее. Это классика нашей стратегии и тактики — перебить сначала артерии, с помощью которых враг подпитывает свои силы, а потом начинать его зажимать в тисках „очень серьезной нелюбви“», — сказал Баранец.

Он подчеркнул, что вопросу продвижения на этом участке фронта СВО придается особое внимание.

«Хочу напомнить, что именно в этом регионе когда-то проходила административная граница Донецкой области. Сейчас там будет проходить государственная граница, а это большая разница», — подчеркнул Баранец.

В чем заключаются трудности наступления на Славянск

По словам Баранца, Славянск, как и вся территория агломерации, является сильно укрепленным опорным районом ВСУ.

«Что касается Славянска и Краматорска, это невероятно прочный, опорный, не побоюсь даже сказать, не район, а регион. Потому что это мощный опорный пункт, с огромным количеством советских цехов, с метровыми стенами, углублениями, подземельями. Пожалуй, за время специальной военной операции это будет самая трудная фортеция, которую придется брать российской армии», — сказал Баранец.

ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Однако, по его словам, опыт штурма таких укрепленных пунктов и взятия их у ВС РФ есть.

«Мы имеем и „Калибры“, и „Кинжалы“. Мы сейчас стали великолепнейшим образом использовать ФАБ с управляемым комплексом планирования и коррекции. Мы уже стали использовать не только 250- или 500-килограммовые, но уже трехтонные. И в общем-то, противник, судя по украинским пабликам, уже находится в панике. Я думаю, что укрепления ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации мы будем уничтожать всем комплексом наших разрушительных вооружений», — добавил эксперт.

Как оценивают ситуацию под Славянском на Украине

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало мнение побывавшей на линии боевых действий волонтера Марии Берлинской, заявившей, что фронт ВСУ «трещит по швам».

«Фронт продвигается быстро, трещит по швам, прорывается. Российская пехота через наши прореженные порядки врывается глубоко в тыл, на десятки километров. Потому что у нас на километр фронта иногда четыре — семь пехотинцев. Реально ли одному человеку контролировать 150–200 метров? Когда россияне малыми группами заходят за спины, они остаются, накапливаются и затем атакуют. Kill-зона от дронов достигает 30–35 километров. На каждый наш вложенный доллар в дроны они противопоставляют уже 50–70. На каждого нашего пехотинца их как минимум пять — семь. Людей не хватает катастрофически», — рассказала Берлинская.

Она призвала граждан Украины помогать ВСУ, «чтобы не потерять Покровск, Павлоград, Вольнянск, а также Запорожье, Днепр, Сумы, Харьков».

«Если мы расслабимся, как мы умеем, эти города вполне можно потерять», — предупредила волонтер.

