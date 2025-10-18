Появилось видео нарушения логистики ВСУ в Днепропетровской области Рожин показал видео авиаударов по мостам в Покровском и Коломойцах под Днепром

Российские войска нанесли авиаудары по мостам в селах Покровское и Коломойцы в Днепропетровской области, представляющих логистическую ценность для ВСУ, заявил военный эксперт Борис Рожин, публикуя в Telegram-канале соответствующее видео. По его словам, обе переправы пришли в негодность. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Не успел враг опомниться после недавнего авиаудара по мосту в н. п. Покровское, как наши разведчики совместно с доблестной авиацией 11-й армии ВВС и ПВО привели в негодность еще два объекта противника. Снова под удар попало Покровское, а также Коломойцы — два моста приведены в негодность, — написал Рожин.

Он отметил большую важность таких ударов, так как они нарушают снабжение украинской армии, срывают ее маневры, а также вынуждают ВСУ тратить силы на строительство временных переправ и поиск альтернативных маршрутов. Военэксперт подчеркнул, что российская группировка войск «Восток» тем временем продолжает наступать.

Ранее российские войска нанесли удары по центру подготовки операторов беспилотников Главного управления разведки Украины. Под огонь также попали радиолокационная станция ПВО и предприятия, задействованные в военной промышленности. В российском оборонном ведомстве уточнили, что поражены объекты транспортной инфраструктуры и мастерская по сборке дронов.