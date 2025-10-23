Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 17:45

«Исторический момент»: раскрыты планы армии РФ в зоне СВО на конец осени

Полковник Баранец: ВС РФ могут освободить Славянск и Краматорск к концу осени

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Вооруженные силы России могут освободить Славянск и Краматорск уже к концу осени, заявил в разговоре с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец. Он подчеркнул, что это будет исторический момент, поскольку именно в этом районе проходит граница Донецкой Народной Республики.

Одно из моих заветных мечтаний, целей — это прежде всего освобождение Славянска и Краматорска. Это будет исторический момент, поскольку именно в этом районе проходит административная, а теперь уже государственная граница ДНР. Здесь бы до нового года поднять российский триколор, — высказался Баранец.

Также, по его словам, к концу осени российская армия может полностью освободить Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. Кроме того, отметил полковник, вполне вероятно, что ВС РФ подойдут к границам Одесской и Николаевской областей.

Мы должны полностью, на 100% очистить все четыре региона, которые вошли в нашу Конституцию: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Мы должны полностью изгнать пакостников бандеровского типа с этих земель. Было бы неплохо подойти к стенам Одесской и Николаевской областей. Я думаю, что так оно и будет. Что касается Харьковского, Днепропетровского, Сумского направлений, то выжать территорию силы позволяют, — заключил Баранец.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что российские войска могут полностью освободить ДНР до весны 2026 года. По его мнению, России придется занимать Донбасс военным, а не дипломатическим путем.

