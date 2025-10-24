Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 21:06

Во Франции сообщили о готовности вмешаться в конфликт на Украине

Глава генштаба Франции сообщил о готовности вмешаться в украинский конфликт

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Франция готова вмешаться в украинский конфликт в 2026 году, заявил начальник Генерального штаба сухопутных войск Франции Пьер Шилль. По его словам, которые приводит BFM TV, речь идет о вводе военного контингента.

В случае необходимости мы будем готовы развернуть силы в рамках гарантий безопасности для Украины, — отметил Шилль.

Он также анонсировал учения «Орион-26» в будущем году. По его словам, они станут проверкой взаимодействия Франции с союзниками. Кроме того, на данный момент войска готовы к одновременным действиям в «трех чрезвычайных ситуациях», включая украинский сценарий, добавил глава Генштаба сухопутных войск.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «коалиция желающих» продолжит готовить военный контингент для отправки на Украину. Он отметил, что военные направятся в страну в случае достижения мира.

До этого Стармер сообщил, что члены «коалиции желающих» договорились ускорить процесс изъятия замороженных российских активов в Европе. Лидеры условились устранить все «препятствия» до конца года.

