«Коалиция желающих» готовится к отправке контингента на Украину Стармер заявил о подготовке отправки контингента на Украину в случае мира

«Коалиция желающих» продолжит готовить военный контингент, который направится на Украину в случае достижения мира, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. На пресс-конференции по итогам встречи лидеров объединения он подчеркнул, что в приоритете также остается вопрос воздействия на Москву, передает канал Fox 5.

Хотя на данный момент в приоритете усиление давления [на Россию], мы также продолжаем нашу работу над гарантиями безопасности, включая отправку многонационального контингента на Украину для поддержания справедливого и прочного мира, когда этот день наконец настанет, — заявил Стармер.

Отмечается, что встреча «коалиции желающих» состоялась 24 октября в смешанном формате в Лондоне. Очно в ней приняли участие премьер Великобритании, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще 20 лидеров стран подключились к переговорам по видеосвязи.

Ранее Стармер заявил, что члены «коалиции желающих» договорились ускорить процесс изъятия замороженных российских активов в Европе. Лидеры условились устранить все «препятствия» до конца года.