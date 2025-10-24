«Коалиция желающих» собирается разобраться с активами России до конца года Стармер заявил о планах ЕС изъять российские активы до конца года

Участники «коалиции желающих» договорились ускорить процесс изъятия замороженных российских активов в Европе, чтобы устранить все препятствия до конца года, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции в Лондоне. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подтвердила, что решение должно быть принято до 24 декабря, передает ТАСС. Также решение поддержали премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и сам Стармер, назвавший предложенный график осмысленным, несмотря на сложность вопроса.

Сегодня была абсолютная ясность на встрече, что мы должны добиться успешного завершения этого процесса в короткой перспективе, потому что это будет означать дополнительную материальную поддержку, которую мы сможем оказать Украине, — сказал Стармер.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что попытки Евросоюза конфисковать замороженные российские активы могут иметь серьезные негативные последствия для европейских стран. По его мнению, такие действия способны превратить государства ЕС в финансовых изгоев на международной арене.