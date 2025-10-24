Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 17:58

Европу предупредили о последствиях конфискации российских активов

Профессор Дизен: конфискация замороженных активов России превратит ЕС в изгоя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Попытки Евросоюза конфисковать замороженные российские активы могут иметь серьезные негативные последствия для европейских стран, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. По его мнению, такие действия способны превратить государства ЕС в финансовых изгоев на международной арене.

Прежде чем превратить свои страны в государства-изгои, европейским лидерам стоит задуматься о последствиях. Даже обсуждение легализации воровства превращает ЕС в финансового изгоя. Ни одна страна, кроме членов НАТО, никогда не доверит европейцам свои деньги, — написал Дизен.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер по итогам саммита ЕС предложил Европейскому союзу рассмотреть альтернативные варианты финансирования Украины вместо замороженных активов РФ. Бельгийский политик выступил с данной инициативой после того, как его страна заблокировала предложение Еврокомиссии о конфискации российских суверенных средств.

Прежде де Вевер заявил, что России нужно гарантировать компенсацию, если она вернет себе право на использование замороженных активов. Он подчеркнул, что нести ответственность за такие решения должен не только Брюссель.

