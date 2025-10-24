Чуть не умер в начале карьеры и стал великим: как живет Дмитрий Саутин

Самый титулованный прыгун в воду в российской истории Дмитрий Саутин завершил карьеру в 2012 году. Как складывалась его карьера, каких успехов он добился, в каком фильме снимался, чем занимается сейчас — в материале NEWS.ru.

Чем известен Дмитрий Саутин

Саутин родился 15 марта 1974 года в Воронеже. Первыми тренерами спортсмена стали Татьяна Стародубцева и Владимир Рулев.

Саутина считают лучшим российским прыгуном в воду в XX веке. Он — один из немногих спортсменов, которые боролись в этом виде спорта с китайцами. Саутин стал первым, кто получил оценку выше 100 баллов за прыжок. Спортсмена преследовали постоянные травмы, однако он добился выдающихся успехов: первую большую победу он одержал в возрасте 17 лет, выиграв серебряную медаль чемпионата Европы в Афинах.

В 1992 году на Олимпиаде в Барселоне с Саутиным произошел комичный инцидент. Россиянин был вынужден одолжить запасные плавки у мексиканца Фернандо Платаса, поскольку свои забыл в гостинице. В чужой одежде Дмитрий выиграл бронзу на трехметровом трамплине, а сам мексиканец занял лишь 17-е место. После соревнований Саутин пытался вернуть плавки хозяину, но Платас сказал, что дарит их россиянину.

На Олимпийских играх — 2000 в Сиднее Саутин получил награды во всех четырех видах программы. За всю карьеру спортсмен дважды побеждал на Олимпийских играх (1996, 2000), пять раз становился чемпионом мира и 11 раз — первенства Европы. В его карьере также есть и уникальное достижение. Саутин — единственный в истории прыжков в воду обладатель восьми наград Олимпийских игр. В 2010-м Международная федерация водных видов спорта (FINA) признала Дмитрия лучшим спортсменом 2000–2009 годов.

В апреле 2001 года он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за свои невероятные выступления на Играх в Сиднее.

Дмитрий Саутин во время эстафеты огня XXVII Всемирной летней универсиады — 2013 в Казани Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Какие трудности преследовали Саутина во время спортивной карьеры

В 1992-м Саутин завоевал первую олимпийскую медаль в Барселоне. За год до этого спортсмен мог не только лишиться возможности соревноваться, но и потерять жизнь. Дмитрий отдыхал в компании знакомых. В один момент алкоголь ударил в голову подвыпивших молодых людей. Началась стычка, кто-то достал нож. Саутин получил по три удара в живот и спину и потерял сознание. Дмитрия спас друг, который быстро отвез его в реанимацию.

«Мне сразу сказали, что могу распрощаться с соревнованиями — либо спорт, либо жизнь. Я выбрал спорт», — вспоминал Саутин.

Он еще долго не мог давать нормальную физическую нагрузку. На тренировках Дмитрий постоянно боялся, что разойдутся швы. Только медаль Барселоны и атмосфера Олимпиады помогли избавиться от этого страха.

Перед чемпионатом мира 1994 года у Саутина обнаружили воспаление кистевого сустава из-за защемления нервных окончаний. Планировалась операция и долгое восстановление, однако россиянин решил отказаться от советов. Мучился, страдал, но продолжал прыгать. С огромной болью Саутин завоевал две медали: золотую и серебряную. С ней же спортсмен стал олимпийским чемпионом в Атланте в 1996-м. Воспаление распространилось до локтя, Саутин понял, что хирургического вмешательства не избежать, и лег под нож.

Перед памятной Олимпиадой-2000 в Сиднее спортсмен перенес еще одну операцию — на спине. Позже Дмитрий начал мучиться от болей в пояснице, но списывал все на остеохондроз. Спустя несколько лет выяснилось, что россиянин выступал на тех Играх с марлевым бинтом в спине. Врачи забыли его там во время операции, а затем годы не могли определить истинную причину постоянных болей и воспалений.

«Врач бинты и пластыри отодрала и слова не может вымолвить. Потом тихо так говорит: „Димка, там отверстие, а из него нитка торчит“. Продезинфицировала свищ и обыкновенным пинцетом вытащила тампон», — рассказывал Саутин.

С горе-хирургов можно было бы получить компенсацию, но спортсмен не стал с ними судиться.

«У меня есть документ, подтверждающий халатность медиков, даже вспоминать обо всей этой истории не хочется. Они, естественно, открещиваются. С докторами, сами знаете, спорить у нас сложно. Впрочем, я ни на кого зла не держу. Время само все расставляет по местам», — объяснял Дмитрий.

В 2012 году, когда скончалась Стародубцева, Саутин ушел из спорта.

«После ее смерти я очень многое переосмыслил. Относительно человеческих отношений в том числе. Кстати, именно Татьяна все время заставляла меня думать о том, что на спорте жизнь не заканчивается. Что нужно думать о будущем, создавать семью — чтобы не оказаться в сорок лет одному на обочине с ощущением, что жизнь прошла мимо», — говорил он.

Дмитрий Саутин (на первом плане) и Юрий Кунаков (на втором плане), завоевавшие серебряную медаль в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Олимпийских играх Фото: Белоусов Виталий/ТАСС

В каком фильме снялся Саутин

В 2022 году Саутин рассказывал об идее снять фильм о прыжках в воду. Он отмечал, что специальные люди ездили по регионам России и собирали истории.

«Высокобюджетный игровой фильм, художественный. На большой прокат. Наш ориентир — „Движение вверх“, хотим повторить успех баскетбола. Что-то из этой серии», — говорил Саутин.

Сам спортсмен заявлял, что примет участие в картине, но «точно не будет прыгать». Саутин исполнил эпизодическую роль.

Вышедший в 2024 году фильм «В потоке трех стихий» рассказывает историю вымышленного чемпиона России по прыжкам в воду, участника Олимпийских игр Влада Фокина. Главный герой на фоне кризиса в карьере решает попробовать свои силы в клифф-дайвинге — прыжках с 27-метровой высоты.

Чем сейчас занимается Саутин

Сейчас отец троих детей (сыновья Илья и Матвей, дочь Анастасия) живет на военную пенсию и выплаты для олимпийских чемпионов. На своей супруге Екатерине Дмитрий женился в 2008 году. Она также родом из Воронежа. Дмитрий и Екатерина познакомились на улице, когда девушка гуляла с подругой. Жена Саутина по образованию инженер-строитель, но занимается воспитанием детей.

В 2016 году Дмитрий создал собственный благотворительный фонд, который занимается популяризацией здорового образа жизни и участвует в возрождении массового спорта. В 2017-м олимпийский чемпион был официальным послом III зимних Всемирных военных игр.

Саутин рассказывал, что обычно профессиональные спортсмены зарабатывают сразу на всю жизнь, но у него так не получилось. В прыжках в воду нет больших денег, говорил Дмитрий.

«За Олимпиаду 1996 года дали $100 тыс. и подарили машину. На этом все. Пробовал открывать свое дело. Деньги имеют свойство заканчиваться, а оставаться в бизнесе — невозможно. За делом нужно следить, а я всегда был в разъездах», — объяснял Саутин.

