24 октября 2025 в 20:48

Экс-глава Ростова-на-Дону сделал в суде неожиданное заявление

ТАСС: бывший глава Ростова-на-Дону Логвиненко отказался признать вину

Алексей Логвиненко Алексей Логвиненко Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Задержанный по делу о превышении полномочий бывший глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко не признал свою вину, пишет ТАСС. Заседание проходит в Ленинском районном суде.

Логвиненко отрицал свою причастность к преступлению, — заявил представитель следствия.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что Логвиненко вследствие превышения должностных полномочий нанес бюджету города ущерб в размере 47 млн рублей. Следствие полагает, что в 2020 году Логвиненко, занимая пост руководителя администрации, мог получить кредит в одном из коммерческих банков. В СК отметили, что подобные действия нарушают нормы бюджетного законодательства.

До этого стало известно, что Логвиненко может грозить до 10 лет лишения свободы. Журналисты выяснили, что бывшему чиновнику вменяют статью о превышении должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения, если это повлекло тяжкие последствия. Кроме того, санкции статьи также предполагают запрет на определенные должности и виды деятельности.

суды
задержания
Ростов-на-Дону
аресты
коррупция
