24 октября 2025 в 20:17

В НАТО раскрыли, кто на самом деле может передать Киеву Tomahawk

Рютте: решение о передаче Tomahawk принимают только США

Ракета Tomahawk Ракета Tomahawk Фото: US Navy/Global Look Press

Североатлантический альянс не уполномочен решать вопрос о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Отвечая на вопрос по итогам заседания «коалиции желающих», он пояснил, что сделать это может только Вашингтон, передает ТАСС.

Это решение, какое оружие передавать, могут принимать только сами страны — члены НАТО, — заявил генсек.

Ранее финский политик Армандо Мема заявил, что ответ России на удары ВСУ западными ракетами Tomahawk может быть апокалиптическим. Он задался риторическим вопросом, какая страна, имеющая в своем арсенале более чем 10 тыс. единиц ядерного оружия, потерпит подобные атаки.

До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что в ближайшее время Киеву не следует рассчитывать на поставки ракет Tomahawk. Президент США, утверждал американский чиновник, дал такое обещание на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев считает, что Трамп решил отказать Украине в том числе из-за того, что Москва четко донесла Вашингтону свою позицию по этому вопросу. По его словам, вопрос передачи вооружения был предметом политического торга между РФ и США.

НАТО
ракеты
США
Марк Рютте
