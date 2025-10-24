Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 20:52

Военный обозреватель раскрыл, как человечество защитится от «армий роботов»

Военный обозреватель Баранец допустил создание массового оружия против роботов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В будущем человечество может столкнуться с целыми армиями андроидов, допустил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец, комментируя планы Илона Маска по созданию миллионной армии роботов Optimus. Однако к тому моменту уже может быть разработано оружие, способное «вырубать» такие машины, предположил он.

Такое оружие будет в массовом порядке «вырубать» этих искусственных воинов. Не исключаю, что мы, может быть, когда-то увидим поле боя, густо усыпанное убитыми роботами, — полагает Баранец.

По мнению специалиста, лучшие умы в секретных лабораториях уже сегодня ищут эффективные способы нейтрализовать роботов-солдат. Над этим работают ученые из России, Германии, США и стран Азии.

Наравне с созданием роботов ученые из Китая, Южной Кореи, России, Германии и США работают над тем, как нейтрализовать эту угрозу, которая может появиться на поле боя в ближайшие годы. Потому что техническое оснащение армии развивается бешеными темпами, — отметил Баранец.

Ранее стало известно, что более 700 влиятельных граждан США подписали открытое письмо с призывом к введению глобального моратория на разработку сверхразумного искусственного интеллекта. В число авторов обращения вошли пять нобелевских лауреатов, известные ученые, предприниматели и политики.

Илон Маск
искусственный интеллект
оружие
роботы
Дмитрий Горин
Д. Горин
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские пенсионеры объявили «войну» сделкам по недвижимости
Миллионная армия роботов Маска: когда начнется война андроидов
«Беспредел»: в Раде признали гибель украинцев от действий ТЦК
День Иверской иконы Божией Матери: когда отмечают, традиции и запреты
Какой холодильник выбрать: вместительный, компактный, экономичный
Какую зимнюю резину выбрать: шипы или «липучку», когда менять, какие штрафы
«Выставил дураком»: в Британии допустили, что Трамп мог обидеться на Путина
Италия собирается оказать Украине военную помощь
Крупнейший покупатель российской нефти присоединился к санкциям против РФ
В многоквартирном доме в Калмыкии произошел взрыв
ФСИН опровергла информацию о нападении на конвой в Казани
Какой матрас выбрать, чтобы быть бодрым, здоровым и выспавшимся
Муж и жена спустя шесть лет узнали, что они брат и сестра
Суд оправдал экс-мэра Стамбула по делу о коррупции
Во Франции сообщили о готовности вмешаться в конфликт на Украине
В Белоруссии заблокировали доступ к «ВКонтакте»
Фон дер Ляйен выступила с новым выпадом в адрес России
«Коалиция желающих» готовится к отправке контингента на Украину
До центра рукой подать. ВС РФ вошли в Херсон, ВСУ потеряли целый квартал
Военный обозреватель раскрыл, как человечество защитится от «армий роботов»
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.