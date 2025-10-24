Военный обозреватель раскрыл, как человечество защитится от «армий роботов»

В будущем человечество может столкнуться с целыми армиями андроидов, допустил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец, комментируя планы Илона Маска по созданию миллионной армии роботов Optimus. Однако к тому моменту уже может быть разработано оружие, способное «вырубать» такие машины, предположил он.

Такое оружие будет в массовом порядке «вырубать» этих искусственных воинов. Не исключаю, что мы, может быть, когда-то увидим поле боя, густо усыпанное убитыми роботами, — полагает Баранец.

По мнению специалиста, лучшие умы в секретных лабораториях уже сегодня ищут эффективные способы нейтрализовать роботов-солдат. Над этим работают ученые из России, Германии, США и стран Азии.

Наравне с созданием роботов ученые из Китая, Южной Кореи, России, Германии и США работают над тем, как нейтрализовать эту угрозу, которая может появиться на поле боя в ближайшие годы. Потому что техническое оснащение армии развивается бешеными темпами, — отметил Баранец.

Ранее стало известно, что более 700 влиятельных граждан США подписали открытое письмо с призывом к введению глобального моратория на разработку сверхразумного искусственного интеллекта. В число авторов обращения вошли пять нобелевских лауреатов, известные ученые, предприниматели и политики.