Пентагон направил авианесущую группу на войну с наркокартелями Хегсет: США направят авианосную группу Gerald Ford для борьбы с наркотрафиком

Министр обороны США Пит Хегсет отдал приказ направить авианосную группу Gerald Ford в зону ответственности Южного командования для борьбы с наркотрафиком и организованной преступностью, сообщило ведомство в соцсети X. Там отметили, что усиление военного присутствия в регионе Центральной и Южной Америки повысит возможности Вашингтона по противодействию наркокартелям.

Для поддержки директивы президента о ликвидации транснациональных преступных организаций и противодействия наркотерроризму министр обороны направил авианосную ударную группу Gerald Ford и авиакрыло в зону ответственности Южного командования США, — говорится в сообщении.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили принадлежащую наркокартелю подводную лодку, направляющуюся в сторону США. По его данным, два человека из экипажа субмарины погибли. Еще двое будут отправлены на родину, в Колумбию и Эквадор.

До этого стало известно, что американские власти рассматривают возможность использования дальнобойных ракет Tomahawk для ударов по территории Венесуэлы в ходе борьбы с наркокартелями. Официального подтверждения этих планов пока не поступало.