США готовы ударить Tomahawk по наркокартелям FT: США могут применить крылатые ракеты Tomahawk против Венесуэлы

Американские власти рассматривают возможность использования дальнобойных ракет Tomahawk для ударов по территории Венесуэлы в ходе борьбы с наркокартелями, пишет британское издание Financial Times. Официального подтверждения этих планов пока не поступало.

Вашингтону, вероятно, также понадобятся Tomahawk для того или иного удара по венесуэльской земле, — говорится в публикации.

Издание Politico писало, что американская администрация сформировала комплексный план по нейтрализации венесуэльского наркокартеля, известного как «Картель Солнц». Стратегия предполагает скоординированные действия всех правительственных ведомств Соединенных Штатов. При этом публикация не содержит конкретной информации о том, кто именно возглавляет преступную организацию.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что США вряд ли решатся развязать военные действия в Венесуэле из-за высокого риска неудачи. Тем не менее, по его словам, существует вероятность, что Вашингтон может нанести точечные удары по территории страны.