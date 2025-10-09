В США разработали стратегию против венесуэльского картеля Politico: у администрации Трампа есть план по уничтожению «картеля Солнц»

Американская администрация сформировала комплексный план по нейтрализации венесуэльского наркокартеля, известного как «картель Солнц», сообщает издание Politico со ссылкой на информированный источник. Стратегия предполагает скоординированные действия всех правительственных ведомств Соединенных Штатов.

Президент [США Дональд Трамп] настроен серьезно. Теперь есть целостная общеправительственная стратегия по ликвидации «картеля Солнц» и его лидера, — приводят авторы слова собеседника.

При этом публикация не содержит конкретной информации о том, кто именно возглавляет преступную организацию. Отмечается, что в Белом доме рассматривают действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро в качестве фактического главаря двух крупнейших преступных синдикатов. Считается, что эти группировки несут ответственность за масштабные поставки наркотиков и всплеск насилия на территории США.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что Вооруженные силы США в третий раз за месяц нанесли удар по катеру наркокартеля в международных водах у побережья Венесуэлы. Операция была проведена по приказу Дональда Трампа. Четверо членов картеля погибли в результате атаки.