03 октября 2025 в 20:25

США в третий раз за месяц ударили по наркобизнесу у берегов Венесуэлы

США уничтожили катер венесуэльского наркокартеля в международных водах

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Вооруженные силы США в третий раз за месяц нанесли удар по катеру наркокартеля в международных водах у побережья Венесуэлы, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети Х. Операция была проведена по приказу главы Белого дома Дональда Трампа. Четверо членов картеля погибли в результате атаки.

3 октября утром по приказу президента Трампа я отдал распоряжение на нанесение смертоносного <...> удара по судну, занимавшемуся наркотрафиком и связанному с террористическими организациями. Удар был нанесен в международных водах у побережья Венесуэлы, — говорится в сообщении.

Как отмечает американская разведка, операция стала частью серии ударов по наркоконтрабанде и направлена на предотвращение нападений на граждан США.

Ранее сенаторы США подвергли резкой критике Пентагон из-за нанесения ударов по наркокартелям в Карибском море. На закрытом брифинге законодатели сочли объяснения военных о признании картелей террористическими организациями недостаточными. Вслед за этим администрация уведомила конгресс о состоянии «немеждународного военного конфликта» с наркокартелями.

Дональд Трамп
удары
ВС США
наркокартели
