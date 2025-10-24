Бывший профессиональный боец отбил у вора часы по цене машины В Голливуде экс-профессиональный боец остановил вора в попытке украсть его часы

В Западном Голливуде бывший профессиональный боец предотвратил вооруженное ограбление, применив свои навыки единоборств против злоумышленника, пишет New York Post. Грабитель пытался похитить у него дорогостоящие часы Rolex.

Мужчина, который предпочел сохранить анонимность, прогуливался со своей девушкой, когда из черного седана выбежал вооруженный и замаскированный нападавший. Он потребовал отдать часы. Однако вместо того, чтобы подчиниться, бывший боец обезоружил преступника и повалил его на землю.

В этот момент подруга спортсмена быстро выхватила заряженный пистолет из рук грабителя и отбросила его через забор. Боец прочно удерживал злоумышленника на земле, а на шум сбежались жители соседних домов.

Один из очевидцев Патрик Макклоски рассказал, что во время потасовки боец «не проявлял милосердия» и крепко держал преступника, даже когда у того, по словам свидетелей, «вывихнулась рука». Вскоре на место происшествия прибыли полицейские и задержали подозреваемого. Второй участник ограбления, который находился в автомобиле, успел скрыться, осознав, что их план сорвался.

Ранее в США воры за полторы минуты ограбили ювелирный магазин в Сиэтле, похитив бриллианты и золото, а также часы Rolex с изумрудным ожерельем. Всего преступники вынесли товар на сумму более 160 млн рублей.