Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 18:17

Бывший профессиональный боец отбил у вора часы по цене машины

В Голливуде экс-профессиональный боец остановил вора в попытке украсть его часы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Западном Голливуде бывший профессиональный боец предотвратил вооруженное ограбление, применив свои навыки единоборств против злоумышленника, пишет New York Post. Грабитель пытался похитить у него дорогостоящие часы Rolex.

Мужчина, который предпочел сохранить анонимность, прогуливался со своей девушкой, когда из черного седана выбежал вооруженный и замаскированный нападавший. Он потребовал отдать часы. Однако вместо того, чтобы подчиниться, бывший боец обезоружил преступника и повалил его на землю.

В этот момент подруга спортсмена быстро выхватила заряженный пистолет из рук грабителя и отбросила его через забор. Боец прочно удерживал злоумышленника на земле, а на шум сбежались жители соседних домов.

Один из очевидцев Патрик Макклоски рассказал, что во время потасовки боец «не проявлял милосердия» и крепко держал преступника, даже когда у того, по словам свидетелей, «вывихнулась рука». Вскоре на место происшествия прибыли полицейские и задержали подозреваемого. Второй участник ограбления, который находился в автомобиле, успел скрыться, осознав, что их план сорвался.

Ранее в США воры за полторы минуты ограбили ювелирный магазин в Сиэтле, похитив бриллианты и золото, а также часы Rolex с изумрудным ожерельем. Всего преступники вынесли товар на сумму более 160 млн рублей.

Голливуд
бойцы
воры
кражи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Куда сходить в Москве в выходные 25–26 октября: кино и авангард
Глава РФПИ оценил влияние санкций на экономику России
Дмитриев назвал ключевое требование к экономическому сотрудничеству с США
Экс-главу Ростова-на-Дону Логвиненко могут лишить свободы на 10 лет
Глава РФПИ озвучил, кто настойчиво вклинивается в диалог Путина и Трампа
СК РФ возбудил второе уголовное дело после ДТП в Ленобласти
Водонаева вслед за Гордон набросилась на невесту Лепса и ее речь
Экстремал совершил опасный прыжок в пропасть на мотоцикле
В ЦУМ продают меховые шапки из 90-х за полмиллиона
Стилист разобрала скандальный образ Люси Чеботиной
Преподаватель умер на глазах у студентов во время лекции
Житель Крыма поплатился за русофобский контент в соцсетях
МВД не нашло нарушений в высказываниях Клаудиньо об СВО
США встали на сторону России перед лицом всего мира на Совбезе ООН
В Словакии разочарованы решением Фицо по санкциям против России
Бывшая российская фигуристка захотела принести США золото на Олимпиаде
Американский ведущий лишился дара речи из-за страшной аварии в прямом эфире
Набиуллина ответила на вопрос о введении налога на сверхприбыль банков
«Засунул блендер»: в Москве задержали дальнобойщика-насильника, подробности
Жизнь в Италии, особняк от Сталина: как Горький стал долларовым миллионером
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.