16 августа 2025 в 10:55

Воры за полторы минуты обчистили магазин с ювелирными украшениями на $2 млн

В США воры за 90 секунд украли из ювелирного магазина украшений на $2 млн

Четверо вооруженных преступников всего за полторы минуты обчистили ювелирный магазин в Сиэтле, похитив бриллианты, золото, часы Rolex и изумрудное ожерелье на общую сумму около $2 млн (более 160 млн рублей), сообщает CNN. Злоумышленники в масках, вооруженные молотками, спреем для отпугивания животных и электрошокером, разгромили торговый зал.

Камеры наблюдения зафиксировали, как грабители разбили входную дверь, опустошили шесть витрин и скрылись на автомобиле до прибытия правоохранителей. Среди похищенного — эксклюзивные часы Rolex стоимостью $750 тысяч (более 60 млн рублей) и изумрудное ожерелье за $125 тысяч (более 10 млн рублей). Никто из сотрудников не пострадал, хотя один из воров угрожал им электрошокером.

После инцидента торговую точку временно закрыли, пока сотрудники подсчитывают убытки и приводят помещение в порядок. Полиция ведет розыск преступников.

Ранее в Новосибирске злоумышленники украли из ювелирного магазина 79 золотых цепочек и 16 браслетов на сумму около 4 млн рублей. Спустя всего несколько минут подозреваемого задержали полицейские вместе с награбленным. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ.

