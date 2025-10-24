Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 18:23

РФС отстранила избившего пешехода арбитра от работы на ближайшие матчи

РФС: арбитр Захаров не будет назначаться для работы на ближайших матчах

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Избивший пешехода арбитр Игорь Захаров не получит назначения в ближайших матчах Первой лиги, заявили в разговоре с Metaratings в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС). В организации отметили, что ждут от судьи пояснений по ситуации.

Игорь Захаров не будет назначаться для работы на ближайших матчах ФНЛ. Департамент судейства РФС ожидает от арбитра пояснений по происшествию, участником которого он оказался, а также юридического урегулирования ситуации, — сообщили в РФС.

Ранее сотрудники ГАИ привлекли к ответственности 31-летнего Захарова, предъявив ему документы и оформив протоколы. Ему инкриминируют три административных правонарушения: «Остановка и стоянка на пешеходном переходе», «Управление машиной без полиса ОСАГО» и «Непредоставление преимущества пешеходу, переходящему дорогу по специальному переходу». Судье грозит штраф в размере до 4300 рублей.

До этого Ранее глава Шемуршинского муниципального округа Чувашии избил мужчину и попал на видео, которое представила пресс-служба прокуратуры республики. Речь, предположительно, идет об Александре Чамееве. На записи чиновник набрасывается на сидящего рядом человека в камуфляже.

футбол
судьи
ГАИ
задержание
