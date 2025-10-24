РФС отстранила избившего пешехода арбитра от работы на ближайшие матчи РФС: арбитр Захаров не будет назначаться для работы на ближайших матчах

Избивший пешехода арбитр Игорь Захаров не получит назначения в ближайших матчах Первой лиги, заявили в разговоре с Metaratings в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС). В организации отметили, что ждут от судьи пояснений по ситуации.

Игорь Захаров не будет назначаться для работы на ближайших матчах ФНЛ. Департамент судейства РФС ожидает от арбитра пояснений по происшествию, участником которого он оказался, а также юридического урегулирования ситуации, — сообщили в РФС.

Ранее сотрудники ГАИ привлекли к ответственности 31-летнего Захарова, предъявив ему документы и оформив протоколы. Ему инкриминируют три административных правонарушения: «Остановка и стоянка на пешеходном переходе», «Управление машиной без полиса ОСАГО» и «Непредоставление преимущества пешеходу, переходящему дорогу по специальному переходу». Судье грозит штраф в размере до 4300 рублей.

