Звезда сериала «9-1-1: Нэшвилл» скончалась от редкой болезни

В кругу близких скончалась 23-летняя актриса Изабель Адора Тейт, наиболее известная своей ролью в сериале «9-1-1 Нэшвилл», передает Daily Mail. Она боролась с редким заболеванием Шарко — Мари — Тута.

У Изабель диагностировали заболевание, поражающее нервы и мышцы, которые играют ключевую роль в дыхании. Этот недуг проявился у нее в возрасте 13 лет.

В некрологе подчеркивается, что Изабель была настоящим борцом и не допускала, чтобы ее болезнь определяла ее жизнь. Актриса также имела склонность к музыке и часто сочиняла и записывала песни с друзьями. Некоторые ее композиции были опубликованы.

В своём блоге Изабель открыто рассказывала о своих проблемах со здоровьем, признавая, что болезнь существенно влияет на ее физическое состояние. Несмотря на все трудности, актриса активно пользовалась инвалидным креслом и вдохновляла других не позволять недугу ограничивать их жизнь.

