Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 18:30

Звезда сериала «9-1-1: Нэшвилл» скончалась от редкой болезни

DM: 23-летняя актриса Изабель Адора Тейт ушла из жизни от Шарко — Мари — Тута

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В кругу близких скончалась 23-летняя актриса Изабель Адора Тейт, наиболее известная своей ролью в сериале «9-1-1 Нэшвилл», передает Daily Mail. Она боролась с редким заболеванием Шарко — Мари — Тута.

У Изабель диагностировали заболевание, поражающее нервы и мышцы, которые играют ключевую роль в дыхании. Этот недуг проявился у нее в возрасте 13 лет.

В некрологе подчеркивается, что Изабель была настоящим борцом и не допускала, чтобы ее болезнь определяла ее жизнь. Актриса также имела склонность к музыке и часто сочиняла и записывала песни с друзьями. Некоторые ее композиции были опубликованы.

В своём блоге Изабель открыто рассказывала о своих проблемах со здоровьем, признавая, что болезнь существенно влияет на ее физическое состояние. Несмотря на все трудности, актриса активно пользовалась инвалидным креслом и вдохновляла других не позволять недугу ограничивать их жизнь.

Ранее известная актриса театра и кино Людмила Егорова скончалась на 87-м году жизни. Коллеги артистки выразили соболезнования в связи с ее уходом, отметив ее талант и способность делать неповторимым каждого персонажа.

США
актрисы
смерти
болезни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-главу Ростова-на-Дону Логвиненко могут лишить свободы на 10 лет
Глава РФПИ озвучил, кто настойчиво вклинивается в диалог Путина и Трампа
СК РФ возбудил второе уголовное дело после ДТП в Ленобласти
Водонаева вслед за Гордон набросилась на невесту Лепса и ее речь
Экстремал совершил опасный прыжок в пропасть на мотоцикле
В ЦУМ продают меховые шапки из 90-х за полмиллиона
Стилист разобрала скандальный образ Люси Чеботиной
Преподаватель умер на глазах у студентов во время лекции
Житель Крыма поплатился за русофобский контент в соцсетях
МВД не нашло нарушений в высказываниях Клаудиньо об СВО
США встали на сторону России перед лицом всего мира на Совбезе ООН
В Словакии разочарованы решением Фицо по санкциям против России
Бывшая российская фигуристка захотела принести США золото на Олимпиаде
Американский ведущий лишился дара речи из-за страшной аварии в прямом эфире
Набиуллина ответила на вопрос о введении налога на сверхприбыль банков
«Засунул блендер»: в Москве задержали дальнобойщика-насильника, подробности
Жизнь в Италии, особняк от Сталина: как Горький стал долларовым миллионером
Макрон объявил о новых военных поставках Киеву
Звезда сериала «9-1-1: Нэшвилл» скончалась от редкой болезни
Как приготовить капусту без мяса: пошаговая инструкция тушеного блюда
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.