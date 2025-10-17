Умерла актриса из фильма «Груз 200»

Актриса театра и кино Людмила Егорова умерла на 87-м году жизни, сообщила пресс-служба петербургского Театра «На Литейном». В учреждении отметили, что ее не стало 15 октября. Причина смерти, дата, время и место церемонии прощания не называются.

В каждом образе, воплощенном на сцене, актриса находила что-то особенное, вкладывая в героинь частичку своей души. И всегда зрители с любовью и волнением приходили на спектакли с участием Людмилы Ивановны, — отметили коллеги артистки.

Егорова родилась 23 июня в 1939 году. В 1964-м выпустилась из ЛГИТМиКа и устроилась работать в Ленконцерт. Спустя четыре года ее приняли в труппу Театра «На Литейном». Здесь она прославилась благодаря роли в спектакле «С любимыми не расставайтесь».

Актриса снималась в сериалах и кино. Экранный дебют состоялся в 1956 году в драме «Солдаты». Также она снялась в фильмах «Свадьба», «Сладкая женщина», «Груз 200», сериале «Тайны следствия» и других проектах.

