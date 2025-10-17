Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 17:00

Умерла актриса из фильма «Груз 200»

В Петербурге умерла 86-летняя актриса театра и кино Людмила Егорова

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Актриса театра и кино Людмила Егорова умерла на 87-м году жизни, сообщила пресс-служба петербургского Театра «На Литейном». В учреждении отметили, что ее не стало 15 октября. Причина смерти, дата, время и место церемонии прощания не называются.

В каждом образе, воплощенном на сцене, актриса находила что-то особенное, вкладывая в героинь частичку своей души. И всегда зрители с любовью и волнением приходили на спектакли с участием Людмилы Ивановны, — отметили коллеги артистки.

Егорова родилась 23 июня в 1939 году. В 1964-м выпустилась из ЛГИТМиКа и устроилась работать в Ленконцерт. Спустя четыре года ее приняли в труппу Театра «На Литейном». Здесь она прославилась благодаря роли в спектакле «С любимыми не расставайтесь».

Актриса снималась в сериалах и кино. Экранный дебют состоялся в 1956 году в драме «Солдаты». Также она снялась в фильмах «Свадьба», «Сладкая женщина», «Груз 200», сериале «Тайны следствия» и других проектах.

Ранее стало известно о смерти выдающегося композитора Тимура Харебова. Музыканта не стало во Владикавказе на 78-м году жизни. Композитор являлся народным артистом Северной и Южной Осетии.

кино
актрисы
смерти
театры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американец вырастил тыкву весом в тонну и стал чемпионом мира
Житель Белгородской области чуть не погиб из-за ракетного обстрела ВСУ
В Мьянме и Камбодже выявили рабские центры с тысячами пленников
Власти российского региона ответили на критику Никиты Михалкова
Заработок в России, позор в Грузии, помощь ВСУ: как живет Андрей Макаревич
Известная актриса разделась на камеру догола во время отдыха на Мальдивах
Пять причин выбрать аренду опалубки вместо покупки: мнение инженеров
Куда сходить в Москве в выходные, 18–19 октября: орган и бесплатные музеи
Роман с Данко, антивоенные посты и скандал отца: как живет дочь Хазанова
Мэра немецкой общины задержали у ночного клуба с кокаином
Волонтер предположил, как пропавшие в тайге Усольцевы могли покинуть страну
Звезда эротической драмы «Чистые» показала фото в бикини на отдыхе
Сын путается в показаниях: известный миллиардер был убит, а не погиб случайно?
Шатдаун в США грозит остановкой ядерных проектов
ВСУ провалили атаку на три российских региона
В СВОП назвали вероятные сроки завершения горячей фазы конфликта на Украине
Стали известны подробности состояния Брижит Бардо после операции
Сперцяна исключили из премии «Джентльмен года» после расистского скандала
Выбранное Путиным время для разговора с Трампом назвали идеальным
Королева нашла способ заработать на Николаеве
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.