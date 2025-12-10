ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 12:02

Песков раскрыл «абсолютный приоритет» для России в украинском вопросе

Песков: России нужен устойчивый мир, достигнутый на базе подписанных документов

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
России нужен устойчивый мир, достигнутый на основе подписанных документов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, установление долгосрочного мира на Украине является абсолютным приоритетом для Москвы.

Мы работаем над миром, а не перемирием. Устойчивый, гарантированный, долгосрочный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов, является абсолютным приоритетом, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к энергетическому перемирию. Он также уточнил, что обновленный мирный план еще не передали США, но работа над ним продолжается. На данный момент обговариваются три документа: «рамочный» — из 20 пунктов, документ о гарантиях безопасности и план послевоенного восстановления.

Военный блогер Юрий Подоляка в свою очередь выразил мнение, что заявление Зеленского о переговорах об энергетическом перемирии обусловлено исключительно критическим состоянием энергосистемы страны. По его словам, политик пошел на этот шаг лишь тогда, когда в Киеве фактически произошел масштабный блэкаут.

