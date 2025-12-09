Paramount хочет купить Warner Bros. при поддержке Трампа

Компания Paramount может заручиться поддержкой президента Соединенных Штатов Дональда Трампа для приобретения Warner Bros. Discovery Inc., сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Согласно их сведениям, в обмен на это глава Paramount Skydance Дэвид Эллисон обещает американской администрации внести кардинальные изменения в работу телеканала CNN, часто критикуемого главой государства.

Во время недавнего визита в Вашингтон Дэвид Эллисон заверил представителей администрации Трампа, что в случае покупки Warner он осуществит кардинальные изменения в CNN, который часто становится объектом гнева президента Трампа, — говорится в материале.

По словам журналистов, Трамп заинтересован в смене владельца CNN и хочет изменить программу передач телеканала. При этом сам он не высказывался в поддержку какой-либо из компаний, которые хотят приобрести Warner Bros. Discovery Inc.

Ранее появилась информация, что Paramount предприняла шаги по враждебному поглощению медиагиганта Warner Bros. Discovery, выдвинув предложение, которое превышает условия конкурента Netflix. Компания намерена приобрести бизнес целиком, оценив его в $108 млрд.