24 октября 2025 в 19:59

Макгрегор дал совет Трампу по Украине после шага против России

Макгрегор призвал Трампа провести чистку окружения ради мира на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президенту США Дональду Трампу следует провести «чистку» круга общения ради урегулирования конфликта на Украине, заявил полковник в отставке, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X. Он подчеркнул, что настоящие военные профессионалы говорили бы американскому лидеру «суровую правду» о реальном положении дел.

Что касается Украины, Трампу нужно избавиться от подхалимов. Они создают много шума о якобы крупных сделках и мнимых громких победах, — написал он.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что Трамп не может эффективно урегулировать украинский конфликт. По его мнению, у американского лидера нет ни дипломатического терпения, ни стратегического видения для долгосрочного решения проблемы. Он стремится к быстрым результатам без учета последствий, что приводит к новым атакам и гибели мирных жителей.

До этого сообщалось, что Министерство финансов США ввело новые санкции против российских корпораций «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. Отмечалось, что под ограничения также подпали 34 дочерние структуры российских нефтедобывающих компаний.

