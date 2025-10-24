Президенту США Дональду Трампу следует провести «чистку» круга общения ради урегулирования конфликта на Украине, заявил полковник в отставке, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X. Он подчеркнул, что настоящие военные профессионалы говорили бы американскому лидеру «суровую правду» о реальном положении дел.
Что касается Украины, Трампу нужно избавиться от подхалимов. Они создают много шума о якобы крупных сделках и мнимых громких победах, — написал он.
Ранее военкор Александр Коц заявил, что Трамп не может эффективно урегулировать украинский конфликт. По его мнению, у американского лидера нет ни дипломатического терпения, ни стратегического видения для долгосрочного решения проблемы. Он стремится к быстрым результатам без учета последствий, что приводит к новым атакам и гибели мирных жителей.
До этого сообщалось, что Министерство финансов США ввело новые санкции против российских корпораций «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. Отмечалось, что под ограничения также подпали 34 дочерние структуры российских нефтедобывающих компаний.