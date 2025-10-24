Макгрегор дал совет Трампу по Украине после шага против России Макгрегор призвал Трампа провести чистку окружения ради мира на Украине

Президенту США Дональду Трампу следует провести «чистку» круга общения ради урегулирования конфликта на Украине, заявил полковник в отставке, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X. Он подчеркнул, что настоящие военные профессионалы говорили бы американскому лидеру «суровую правду» о реальном положении дел.

Что касается Украины, Трампу нужно избавиться от подхалимов. Они создают много шума о якобы крупных сделках и мнимых громких победах, — написал он.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что Трамп не может эффективно урегулировать украинский конфликт. По его мнению, у американского лидера нет ни дипломатического терпения, ни стратегического видения для долгосрочного решения проблемы. Он стремится к быстрым результатам без учета последствий, что приводит к новым атакам и гибели мирных жителей.

До этого сообщалось, что Министерство финансов США ввело новые санкции против российских корпораций «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. Отмечалось, что под ограничения также подпали 34 дочерние структуры российских нефтедобывающих компаний.