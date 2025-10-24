На Украине подсчитали число сбежавших в Словакию молодых мужчин Более 11 тысяч украинцев до 22 лет уехали от призыва в Словакию за один месяц

Более 11 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 22 лет выехали с Украины в Словакию всего за один месяц, сообщило издание «Украинская правда». Массовый отъезд связали с недавним решением кабмина, который разрешил покидать страну мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Ранее в стране действовал запрет на выезд для военнообязанных от 18 до 60 лет.

Украинские СМИ ранее сообщали о массовом выезде молодых мужчин из страны, а видео с их побегом заполнили соцсети. Отмечается, что за уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный ранее констатировал, что из страны с 2022 года выехали порядка 1,7 млн молодых людей.

Ранее украинец на Lexus протаранил шлагбаум на контрольно-пропускном пункте «Отачь» и скрылся на территории Молдавии. Пограничники подозревают, что в страну таким образом пробрался еще один уклоняющийся от службы гражданин Украины. Пограничная полиция почти каждую неделю сообщает о задержании нарушителей «призывного возраста».