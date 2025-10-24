Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 18:23

Стало известно, что Лавров обсуждал с министром иностранных дел ОАЭ

WAM: глава МИД ОАЭ обсудил с Лавровым партнерство и ситуацию на Ближнем Востоке

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Главы МИД России и ОАЭ Сергей Лавров и шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор, сообщает эмиратское информационное агентство WAM. По его информации, министры обсудили партнерские отношения между странами и ситуацию на Ближнем Востоке.

Стороны также рассмотрели пути двустороннего сотрудничества между ОАЭ и Российской Федерацией в различных областях и пути его укрепления в рамках выдающегося стратегического партнерства между двумя странами. Его Высочество и Его Превосходительство Сергей Лавров обсудили текущие региональные и международные события, включая ситуацию на Ближнем Востоке, — говорится в материале.

Немногим ранее телефонный разговор провели президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев. Главы государств обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Главы государств также обсудили несколько вопросов, касающихся международной и региональной ситуации. Кроме того, лидеры стран условились о продолжении контактов на различных уровнях.

