Стало известно, что Лавров обсуждал с министром иностранных дел ОАЭ

Главы МИД России и ОАЭ Сергей Лавров и шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор, сообщает эмиратское информационное агентство WAM. По его информации, министры обсудили партнерские отношения между странами и ситуацию на Ближнем Востоке.

Стороны также рассмотрели пути двустороннего сотрудничества между ОАЭ и Российской Федерацией в различных областях и пути его укрепления в рамках выдающегося стратегического партнерства между двумя странами. Его Высочество и Его Превосходительство Сергей Лавров обсудили текущие региональные и международные события, включая ситуацию на Ближнем Востоке, — говорится в материале.

Немногим ранее телефонный разговор провели президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев. Главы государств обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Главы государств также обсудили несколько вопросов, касающихся международной и региональной ситуации. Кроме того, лидеры стран условились о продолжении контактов на различных уровнях.