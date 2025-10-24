Путин и Алиев провели телефонный разговор Путин и Алиев обсудили по телефону ряд актуальных вопросов двусторонней повестки

Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, передает пресс-служба Кремля. Главы государств обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня.

Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие торгово-экономических связей, реализацию совместных проектов в энергетике и транспортно-логистической сфере, — сказано в сообщении.

Путин и Алиев также обсудили несколько вопросов, касающихся международной и региональной ситуации. Кроме того, лидеры стран условились о продолжении контактов на различных уровнях, следует из публикации пресс-службы.

9 октября Путин и Алиев провели двусторонние переговоры в рамках трехдневного визита Путина в Таджикистан на саммит лидеров стран СНГ. Журналисты отметили, что после официальной части переговоров главы государств продолжили общение уже в холле. Оба президента не стали дожидаться, когда их оставит пресса.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что новый телефонный разговор президента России с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном пока не планируется. Предыдущее общение между главами двух стан состоялось 17 октября.