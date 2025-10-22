Песков прокомментировал возможность нового разговора Путина с Орбаном Песков: новые телефонные переговоры Путина и Орбана пока не планируются

Новый телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном пока не планируется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля напомнил, что предыдущая беседа между лидерами состоялась 17 октября, передает ТАСС.

Нет, пока нового [телефонного разговора в планах] нет, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что Путин и американский лидер Дональд Трамп не намерены тратить время впустую во время планируемого саммита в Будапеште. По словам представителя Кремля, для обеспечения результативности встречи требуется основательная предварительная работа.

Кроме того, Песков отметил необходимость проведения российско-американского саммита в Будапеште для продвижения мирного урегулирования украинского кризиса. Представитель Кремля также сообщил, что на встрече будут обсуждаться двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном.