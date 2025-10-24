В Екатеринбурге более сотни медиков рискуют остаться без работы Более сотни медиков в Екатеринбурге могут потерять работу из-за закрытия роддома

В Екатеринбурге более ста медицинских работников могут потерять свои рабочие места из-за закрытия роддома на улице Дагестанской, передает Telegram-канал Ural Mash. Сотрудникам предложили переехать в перинатальный центр, расположенный на улице Комвузовской на противоположном конце города, или уйти с работы.

По информации канала, врачи утверждают, что здание роддома признано аварийным, несмотря на то, что последнее обновление было проведено девять лет назад. Учреждение продолжает функционировать в обычном режиме, однако из-за острой нехватки персонала дежурства стали длиться по 10–12 дней, что привело к увольнениям. Министерство здравоохранения аргументирует закрытие здания необходимостью капитального ремонта и указывает на небезопасность условий.

