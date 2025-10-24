Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 18:17

В Екатеринбурге более сотни медиков рискуют остаться без работы

Более сотни медиков в Екатеринбурге могут потерять работу из-за закрытия роддома

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Екатеринбурге более ста медицинских работников могут потерять свои рабочие места из-за закрытия роддома на улице Дагестанской, передает Telegram-канал Ural Mash. Сотрудникам предложили переехать в перинатальный центр, расположенный на улице Комвузовской на противоположном конце города, или уйти с работы.

По информации канала, врачи утверждают, что здание роддома признано аварийным, несмотря на то, что последнее обновление было проведено девять лет назад. Учреждение продолжает функционировать в обычном режиме, однако из-за острой нехватки персонала дежурства стали длиться по 10–12 дней, что привело к увольнениям. Министерство здравоохранения аргументирует закрытие здания необходимостью капитального ремонта и указывает на небезопасность условий.

Ранее глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина предупредила о возможных негативных последствиях принятия новых налоговых поправок для фитнес-индустрии России. Увеличение обязательных платежей может привести к потере до 15% рабочих мест и дополнительной финансовой нагрузке более чем в 20 млрд рублей ежегодно.

Екатеринбург
врачи
увольнения
рабочие места
