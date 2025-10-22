Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 13:30

Названа отрасль, рискующая потерять до 15% рабочих мест

Глава НФС Силина: налоговые поправки могут лишить сферу фитнеса 15% рабочих мест

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Фитнес-индустрия России рискует потерять до 15% рабочих мест в случае принятия новых налоговых поправок, заявила NEWS.ru глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, дополнительная финансовая нагрузка превысит 20 млрд рублей в год, что станет критическим фактором для устойчивости бизнеса.

Согласно проекту поправок в статью 427 Налогового кодекса РФ, с 1 января 2026 года право на применение пониженных тарифов страховых взносов сохранят только субъекты малого и среднего предпринимательства, чья деятельность относится к приоритетным отраслям. В случае принятия поправок организации физкультурно-оздоровительной сферы утратят право на применение пониженных ставок. Это приведет к увеличению обязательных платежей. Дополнительная нагрузка на отрасль превысит 20 млрд рублей в год, что приведет к сокращению до 15% рабочих мест, — пояснила Силина.

Она добавила, что на отрасль повлияет предстоящее повышение минимального размера оплаты труда. По словам главы НФС, проблемой также является удорожание ключевых статей расходов — аренда и коммунальные услуги с начала года выросли на 15–16%.

Повышение МРОТ окажет дополнительное давление на фитнес-отрасль. С 1 января он вырастет на 20,7%, что увеличит базу начисления страховых взносов. По данным мониторинга, проведенного «Национальным фитнес-сообществом», фонд оплаты труда, арендные платежи и коммунальные услуги выросли на 15–16% с начала года. Эти статьи являются ключевыми в структуре расходов и составляют до 80% совокупных затрат предприятий, — резюмировала Силина.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что снижение порога доходов для компаний, которые применяют упрощенную систему налогообложения, не повлияет на 85% малого и среднего бизнеса. В качестве примера он привел другие страны, где все предприятия вынуждены платить НДС.

МРОТ
налоги
бизнес
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат оценил шансы смягчения приговора для вора в законе Шишкана
Путин раскрыл, какой характер носит сегодняшняя тренировка ядерных сил РФ
Путин назначил спецпредставителя по делимитации границы со странами СНГ
Миронов нашел способ увеличить бюджет России на 13 трлн рублей
«Сволочи!» Пономарев раскрыл, как не допустить переименования приза Яшину
Вору в законе Шишкану попросили отменить пожизненное наказание
Российские стратегические силы подтвердили боеготовность в ходе учений
В России осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева»
Ветеран ЦСКА назвал уникальное качество Яшина
Как составить резюме для устройства на работу и «зацепить» работодателя
Пленный боец ВСУ рассказал правду о потерях его подразделения в ДНР
В Москве состоялась конференция «Дело Спецтехники» 2025
Россия провела тренировку стратегических ядерных сил под контролем Путина
«Дыра» в смартфоне: как гаджет может сломать жизнь
Пользователи Rutube пожаловались на сбои
Соратницу Навального оштрафовали на 30 тыс. рублей по статье об иноагентах
Ветеран ЦСКА рассказал, как Яшин справлялся с постоянными болями
В Госдуме ответили, могут ли Telegram и WhatsApp полностью запретить в РФ
«Даже умственно отсталых»: Рогов о жестоких способах мобилизации на Украине
Раскрыто, могли ли США изменить свою позицию о саммите в Венгрии из-за ЕС
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.