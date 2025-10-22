Названа отрасль, рискующая потерять до 15% рабочих мест

Фитнес-индустрия России рискует потерять до 15% рабочих мест в случае принятия новых налоговых поправок, заявила NEWS.ru глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, дополнительная финансовая нагрузка превысит 20 млрд рублей в год, что станет критическим фактором для устойчивости бизнеса.

Согласно проекту поправок в статью 427 Налогового кодекса РФ, с 1 января 2026 года право на применение пониженных тарифов страховых взносов сохранят только субъекты малого и среднего предпринимательства, чья деятельность относится к приоритетным отраслям. В случае принятия поправок организации физкультурно-оздоровительной сферы утратят право на применение пониженных ставок. Это приведет к увеличению обязательных платежей. Дополнительная нагрузка на отрасль превысит 20 млрд рублей в год, что приведет к сокращению до 15% рабочих мест, — пояснила Силина.

Она добавила, что на отрасль повлияет предстоящее повышение минимального размера оплаты труда. По словам главы НФС, проблемой также является удорожание ключевых статей расходов — аренда и коммунальные услуги с начала года выросли на 15–16%.

Повышение МРОТ окажет дополнительное давление на фитнес-отрасль. С 1 января он вырастет на 20,7%, что увеличит базу начисления страховых взносов. По данным мониторинга, проведенного «Национальным фитнес-сообществом», фонд оплаты труда, арендные платежи и коммунальные услуги выросли на 15–16% с начала года. Эти статьи являются ключевыми в структуре расходов и составляют до 80% совокупных затрат предприятий, — резюмировала Силина.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что снижение порога доходов для компаний, которые применяют упрощенную систему налогообложения, не повлияет на 85% малого и среднего бизнеса. В качестве примера он привел другие страны, где все предприятия вынуждены платить НДС.