Автобус с людьми загорелся в Подмосковье

В Серпухове Московской области загорелся автобус с двумя людьми, пишет 360.ru со ссылкой на очевидицу. Внутри транспортного средства находились кондуктор и водитель — им удалось выбраться.

Кондуктор и водитель попытались потушить возгорание до приезда пожарной. Все это начало дымиться еще сильнее. Очень быстро все происходило. Горел весь автобус. Загорелся очень быстро, как спичка вспыхнул. Страшное зрелище, — поделилась женщина.

По признанию очевидицы, окружающие опасались, что транспорт в какой-то момент взорвется. Женщина отметила, что не знает точную причину пожара.

Ранее в Москве произошло задымление на станции «Текстильщики». По словам очевидцев, они почувствовали запах гари, а дым тянулся до перехода на станцию Большой кольцевой линии.