В ГД ответили на антироссийские заявления главы войск США в Южной Корее

Южная Корея готова на любые шаги ради одобрения со стороны Штатов, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя слова генерала США Ксавье Брансона о стратегическом значении республики в контексте влияния на Россию. По мнению депутата, Москве следует быть бдительной с азиатской страной, находящейся под влиянием Вашингтона.

Мы не использовали ни единого агрессивного слова по отношению к Республике Корея, но сейчас она, к сожалению, как и Япония, является колонией США. Поэтому за всех говорит представитель Пентагона [Брансон] в Сеуле — именно он управляет государством. Конечно, нужно иметь в виду, что в тылу есть американские сателлиты, готовые на все ради одобрения Штатов. К слову, Южная Корея поддерживает Украину, отправляя туда вооружения, поэтому участвует в конфликте, а степень вовлеченности может измениться в один момент, — высказался Журавлев.

Ранее Брансон назвал Корейский полуостров стратегическим узлом для сдерживания России и Китая. По его мнению, география региона позволяет одновременно влиять на Северную Корею, Китай и РФ.