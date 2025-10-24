Омбудсмен раскрыл новые детали гибели чеченки в Армении

Молодая девушка из Чечни Айшат Баймурадова перед смертью жаловалась на обман со стороны правозащитников, сообщил уполномоченный по правам человека в республике Мансур Солтаев в своем Telegram-канале. Эти сведения содержатся в переписке погибшей, которая есть у омбудсмена.

В нашем распоряжении оказались ее переписка с подругами, обращения и жалобы на так называемых правозащитников и кризисные центры. По ее словам, эти организации увезли ее обманным путем, завладели ее средствами, а деньги до сих пор не возвращены, — сказал Солтаев.

После этого Баймурадова осталась без средств к существованию и без какой-либо поддержки. Вместо помощи она постоянно сталкивалась с угрозами и шантажом со стороны этих людей.

Ранее сообщалось, что в Ереване обнаружено тело 23-летней Баймурадовой, которая ранее числилась пропавшей без вести. Полиция заявила о розыске девушки 17 октября. Спустя два дня правоохранителям сообщили об обнаружении тела в одной из съемных квартир на улице Демирчяна.

Отмечалось, что Баймурадова уехала из Чечни с помощью правозащитной организации. На родине она подвергалась домашнему насилию, однако преследование девушки продолжилось и в другой стране. Предположительно, перед своей пропажей она встречалась с подругой.