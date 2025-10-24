Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 16:29

Омбудсмен раскрыл новые детали гибели чеченки в Армении

Омбудсмен Солтаев: убитая в Армении Баймурадова жаловалась на правозащитников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Молодая девушка из Чечни Айшат Баймурадова перед смертью жаловалась на обман со стороны правозащитников, сообщил уполномоченный по правам человека в республике Мансур Солтаев в своем Telegram-канале. Эти сведения содержатся в переписке погибшей, которая есть у омбудсмена.

В нашем распоряжении оказались ее переписка с подругами, обращения и жалобы на так называемых правозащитников и кризисные центры. По ее словам, эти организации увезли ее обманным путем, завладели ее средствами, а деньги до сих пор не возвращены, — сказал Солтаев.

После этого Баймурадова осталась без средств к существованию и без какой-либо поддержки. Вместо помощи она постоянно сталкивалась с угрозами и шантажом со стороны этих людей.

Ранее сообщалось, что в Ереване обнаружено тело 23-летней Баймурадовой, которая ранее числилась пропавшей без вести. Полиция заявила о розыске девушки 17 октября. Спустя два дня правоохранителям сообщили об обнаружении тела в одной из съемных квартир на улице Демирчяна.

Отмечалось, что Баймурадова уехала из Чечни с помощью правозащитной организации. На родине она подвергалась домашнему насилию, однако преследование девушки продолжилось и в другой стране. Предположительно, перед своей пропажей она встречалась с подругой.

Россия
Чечня
убийства
омбудсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка опоздала на рейс из-за duty free и пыталась засудить аэропорт
В Германии заметили, как Си Цзиньпин не нашел времени для Мерца
Трамп снес часть Белого дома ради новой роскошной постройки
В МВД раскрыли новую схему мошенников со «срочным декларированием»
Дзюник рассказал, как оказался на операционном столе
Лев сбежал из машины, проехался на крыше по трассе и попал на видео
Суд Баку изменил меру пресечения для шеф-редактора Sputnik Азербайджан
Пять беженцев украли и изнасиловали девушку-подростка
Минюст пополнил реестр иноагентов
«Киев смирился»: названы возможные сроки освобождения Покровска
Метеоролог раскрыл, когда в центе России начнутся заморозки
Политолог отреагировал на открытие кладбища пособников нацистов в Молдавии
Двое россиян пострадали из-за стрельбы в российском регионе
Разрезавшего нижнее белье пассажирок таксиста-извращенца поймали в Москве
Стало известно, какое наказание запросила прокуратура для Шлосберга
«Мясные штурмы» и лютая казнь в Купянске: новости СВО на вечер 24 октября
Ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Юрий Машкин
Пентагон показал на видео уничтожение корабля наркоторговцев
Захарова уличила Запад в попытках отменить саммит России и США
С семьи российского миллиардера хотят взыскать внушительную сумму
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.