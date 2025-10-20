Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 11:39

Без вести пропавшую чеченку нашли мертвой в другой стране

В Ереване нашлась мертвой без вести пропавшая жительница Чечни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Ереване обнаружено тело 23-летней Айшат Баймурадовой, которая ранее числилась пропавшей без вести, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Армении. Полиция заявила о розыске девушки 17 октября. Спустя два дня правоохранителям сообщили об обнаружении тела в одной из съемных квартир на улице Демирчяна.

Прибывшие на место полицейские установили личность умершей. В настоящее время обстоятельства смерти девушки выясняются, назначены соответствующие экспертизы. Ведется предварительное следствие.

До этого Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что Баймурадова уехала из Чечни с помощью правозащитной организации. На родине она подвергалась домашнему насилию и преследование девушки продолжилось и в другой стране. Источник канала утверждает, что перед своей пропажей она встречалась с подругой.

Тем временем в Челябинской области продолжаются поиски 43-летней Полины Захаровой, которая ушла из дома 18 октября. Женщина отправилась на гору Большой Иремель и не вернулась. Все это время она не выходила на связь. В поисковой операции участвуют добровольцы и спасатели.

Чечня
Армения
пропажи
умершие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЕС сочли «не очень приятной» новость о поездке Путина в Будапешт
Стало известно о пожарной обстановке в Московской области
На Западе раскрыли, когда Украина может получить кредит за счет активов РФ
Названа вероятная цель мощной ночной атаки на порт Одессы
Более 600 дилерских центров закрылись в России за девять месяцев 2025 года
Стало известно, что пообещали напавшему на жену бизнесмена Шевырева
Школьник получил перелом руки после конфликта с учителем
Родственник «наказал» девушку после неудачной «проверки на целомудрие»
Экс-директор оценила возможность кражи из российского музея
Почему экономия на инженерных сетях оборачивается миллионами потерь
Как выбрать обручальные кольца: все о металлах и формах
ФТС напомнила о порядке ввоза товаров на нужды СВО
Армия России добралась до наемников из ЮАР
В Европе жестко прошлись по тем, кто переписывает итоги Второй мировой
«Продолжается продвижение»: Пушилин об успехах ВС России в ДНР
Житель Башкирии лишился прав из-за терапии кумысом
Врач объяснила, почему иммунитет нельзя восстановить с помощью витаминов
Зарезавшему двух бездомных подростку вынесли приговор
Главу упраздненного управления АП освободили от должности
На Западе «лег» интернет от Amazon
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.