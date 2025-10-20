Без вести пропавшую чеченку нашли мертвой в другой стране В Ереване нашлась мертвой без вести пропавшая жительница Чечни

В Ереване обнаружено тело 23-летней Айшат Баймурадовой, которая ранее числилась пропавшей без вести, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Армении. Полиция заявила о розыске девушки 17 октября. Спустя два дня правоохранителям сообщили об обнаружении тела в одной из съемных квартир на улице Демирчяна.

Прибывшие на место полицейские установили личность умершей. В настоящее время обстоятельства смерти девушки выясняются, назначены соответствующие экспертизы. Ведется предварительное следствие.

До этого Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что Баймурадова уехала из Чечни с помощью правозащитной организации. На родине она подвергалась домашнему насилию и преследование девушки продолжилось и в другой стране. Источник канала утверждает, что перед своей пропажей она встречалась с подругой.

Тем временем в Челябинской области продолжаются поиски 43-летней Полины Захаровой, которая ушла из дома 18 октября. Женщина отправилась на гору Большой Иремель и не вернулась. Все это время она не выходила на связь. В поисковой операции участвуют добровольцы и спасатели.