Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 16:23

Резяпов призвал Бастрыкина наказать осквернителей мемориала СВО в ДНР

Глава «ВР» Резяпов призвал Бастрыкина наказать осквернителей мемориала в ДНР

Следственный комитет Российской Федерации Следственный комитет Российской Федерации Фото: sledcom.ru

Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину необходимо привлечь к ответственности тех, кто осквернил мемориал СВО в ДНР, заявил NEWS.ru руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, виновные должны понести самое строгое наказание за свое деяние.

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось к Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Александру Гуцану с официальным обращением по факту вандализма в отношении мемориала участникам СВО в ДНР с просьбой провести тщательное расследование и наказать виновных по всей строгости закона. Буддийская ступа в Мангуше — символ единства, мужества и духовной силы бойцов, которые сражались за Россию, каждый со своей верой, но с одной душой. Мы не позволим, чтобы подвиг героев оскверняли безнаказанно, — высказался Резяпов.

Ранее сообщалось, что в ДНР был осквернен буддийский субурган, посвященный бойцам СВО. Мемориал находится в Мангушском округе. Вандалы срезали флагштоки, украли флаги, демонтировали молитвенные барабаны. Кроме того, неизвестные вывезли священные столбы Сэргэ, алтарь и пожертвования.

ДНР
мемориалы
СВО
бойцы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МВД раскрыли новую схему мошенников со «срочным декларированием»
Дзюник рассказал, как оказался на операционном столе
Лев сбежал из машины, проехался на крыше по трассе и попал на видео
Суд Баку изменил меру пресечения для шеф-редактора Sputnik Азербайджан
Пять беженцев украли и изнасиловали девушку-подростка
Минюст пополнил реестр иноагентов
«Киев смирился»: названы возможные сроки освобождения Покровска
Метеоролог раскрыл, когда в центе России начнутся заморозки
Политолог отреагировал на открытие кладбища пособников нацистов в Молдавии
Двое россиян пострадали из-за стрельбы в российском регионе
Разрезавшего нижнее белье пассажирок таксиста-извращенца поймали в Москве
Стало известно, какое наказание запросила прокуратура для Шлосберга
«Мясные штурмы» и лютая казнь в Купянске: новости СВО на вечер 24 октября
Ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Юрий Машкин
Пентагон показал на видео уничтожение корабля наркоторговцев
Захарова уличила Запад в попытках отменить саммит России и США
С семьи российского миллиардера хотят взыскать внушительную сумму
Санду назначила нового премьер-министра Молдавии
На Урале обвиняемого в педофилии отпустили домой: что известно
Поэтесса из ЛНР осудила Киев за гибель пнувшего колонку жителя Луганска
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.