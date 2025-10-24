Резяпов призвал Бастрыкина наказать осквернителей мемориала СВО в ДНР

Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину необходимо привлечь к ответственности тех, кто осквернил мемориал СВО в ДНР, заявил NEWS.ru руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, виновные должны понести самое строгое наказание за свое деяние.

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось к Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Александру Гуцану с официальным обращением по факту вандализма в отношении мемориала участникам СВО в ДНР с просьбой провести тщательное расследование и наказать виновных по всей строгости закона. Буддийская ступа в Мангуше — символ единства, мужества и духовной силы бойцов, которые сражались за Россию, каждый со своей верой, но с одной душой. Мы не позволим, чтобы подвиг героев оскверняли безнаказанно, — высказался Резяпов.

Ранее сообщалось, что в ДНР был осквернен буддийский субурган, посвященный бойцам СВО. Мемориал находится в Мангушском округе. Вандалы срезали флагштоки, украли флаги, демонтировали молитвенные барабаны. Кроме того, неизвестные вывезли священные столбы Сэргэ, алтарь и пожертвования.