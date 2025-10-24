Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 16:13

В ДНР осквернили мемориал в честь бойцов СВО

В ДНР осквернили буддийский субурган в память о бойцах СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ДНР осквернили буддийский субурган в память о бойцах СВО, сообщило Донецкое агентство новостей. Мемориал установлен в Мангушском округе.

Отмечается, что с субургана срезали флагштоки с флагами ДНР и других регионов России. Также с памятника были убраны молитвенные барабаны. Глава округа Борис Трима заявил, что монумент не собираются демонтировать. В полицию было направлено обращение для расследования инцидента.

Ранее несовершеннолетние осквернили символ воинской славы России в Набережных Челнах. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отметила, что подростки за донат в 500 рублей вызвали тошноту. Возбуждено уголовное дело по факту осквернения памятника.

До этого московского треш-стримера Андрея Скутина (Таракан) арестовали после плевка на георгиевскую ленту за донат. Блогеру грозит крупный штраф, обязательные работы или лишение свободы сроком до трех лет.

В начале октября в соцсетях появилось сообщение, что злоумышленники разгромили кладбище могилы бойцов СВО в поселке Никологоры. Очевидцы утверждали, что регулярно сталкивались с актами вандализма. По словам местной жительницы, преступники снимали с могил российские флаги, кресты на местах захоронений бойцов и ломали лампады.

Россия
ДНР
мемориалы
СВО
бойцы
