Стало известно, как упали доходы от замороженных российских активов Euroclear: доходы от замороженных активов России упали на 25%, до €3,9 млрд

Бельгийский депозитарий Euroclear зафиксировал сокращение доходов от реинвестирования замороженных активов РФ на 25%, говорится в опубликованном отчете компании. За первые девять месяцев 2025 года эти доходы составили около €3,9 млрд (365,1 млрд рублей). В Euroclear объясняют снижение доходов общим падением процентных ставок на рынке.

Согласно статистике, представленной в докладе, только в первом полугодии 2025 года депозитарий получил €2,7 млрд (252,7 млрд рублей). Из этой суммы Euroclear уже перевел €1,6 млрд (149,7 млрд рублей) Еврокомиссии в июле, выполняя регламент ЕС об экспроприации доходов от реинвестирования российских активов. Вторую выплату за 2025 год компания планирует произвести в начале 2026-го.

В общей сложности с 2022 по 2024 год Euroclear заработал €12,1 млрд (1,1 трлн рублей) за счет реинвестирования заблокированных российских активов. Еврокомиссия направляет доходы от них по двум основным каналам: финансирует поставки оружия Украине и обслуживает кредитную программу ERA от «Группы семи».

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер предложил ЕС рассмотреть альтернативные варианты финансирования Киева. Политик выступил против использования замороженных активов РФ, пояснив, что оно сопряжено с существенными рисками и непредсказуемыми правовыми проблемами.