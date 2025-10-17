Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 16:20

Каждый пятый рубль региональных доходов придется на столицу

Москва сосредоточит свыше 22% доходов всех регионов России в 2026 году

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Доля Москвы в доходах всех российских регионов вырастет до 22,3% в 2026 году, сообщают «Ведомости» со ссылкой на расчеты, основанные на проекте бюджета столицы и прогнозе Минфина. Согласно документу, доходы бюджета Москвы в 2026 году составят 5,93 трлн рублей. Проект столичной казны уже внесен в Мосгордуму.

В то же время, Минфин в «Основных направлениях налоговой и бюджетной политики» прогнозирует совокупные поступления консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (включая муниципалитеты) на уровне 26,6 трлн рублей. Документ был представлен вместе с «бюджетным пакетом» в Госдуму.

За последние годы доля Москвы в совокупных доходах всех регионов России удерживается на уровне около 20%. В 2021–2023 годах столичный бюджет обеспечивал порядка 19% от консолидированных поступлений субъектов федерации, в 2024 году этот показатель вырос до 21%. Согласно расчетам «Ведомостей», в 2025 году доля Москвы составит 19,9%. Минфин ожидает, что доходы консолидированных бюджетов регионов достигнут 25,75 трлн рублей, тогда как доходы столицы в финансовом плане прогнозируются на уровне 5,12 трлн рублей.

Ранее Министерство финансов РФ сообщило, что из федерального бюджета России направили на реализацию национальных проектов более 4,2 трлн рублей по состоянию на начало октября. Указанный объем финансирования составляет 70% от общего годового плана. Наиболее высокая степень освоения средств зафиксирована в сферах экономики, молодежной политики и поддержки семьи. Нацпроекты «Эффективная и конкурентная экономика», «Молодежь и дети» и «Семья» продемонстрировали уровень исполнения бюджета от 74,6% до 77%.

Москва
регионы
бюджеты
доходы
