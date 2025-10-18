«Две из них погибли»: беспощадное Солнце сожгло кометы за несколько часов

В течение двух дней подряд на Солнце происходило редкое астрономическое событие — с интервалом в несколько часов в солнечной атмосфере сгорели две кометы. Уникальные кадры этого процесса были получены с помощью космических коронографов LASCO 10 и 11 октября, сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Две кометы погибли на Солнце с интервалом в несколько часов, — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Ученые предполагают, что эти небесные тела имеют общее происхождение. Они либо сформировались вместе, либо являются фрагментами более крупной кометы, разрушенной при столкновении с неизвестным объектом.

По мнению исследователей, именно это столкновение могло изменить орбиту комет, направив их к Солнцу. Специалисты пояснили, что небольшие кометные тела полностью испаряются при первом же сближении со звездой, подобно каплям воды.

Ранее профессор кафедры фундаментальной физики и нанотехнологии физико-математического факультета Государственного университета просвещения Михаил Кузнецов заявил, что на 2025 год пришелся пик солнечной активности в рамках 11-летнего цикла. По его словам, в данный период наблюдается значительное усиление интенсивности магнитных бурь.