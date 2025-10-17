Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 05:16

Россияне перечислили 100 лучших новостей десятилетия

Победу российских хоккеистов на ОИ-2018 отнесли к лучшим новостям десятилетия

Сборная России по хоккею Сборная России по хоккею Фото: Сергей Булкин/News.ru

Платформа Дзен обнародовала результаты масштабного опроса, посвященного наиболее значимым событиям последних 10 лет. В список 100 лучших новостей десятилетия вошли знаковые достижения в спорте, космосе и других сферах.

Исследование отражает мнение россиян о наиболее важных событиях 2014-2024 годов. Среди ключевых событий респонденты отметили легендарную ничью сборной России с Англией на Евро-2016, историческую победу отечественных хоккеистов на Олимпиаде-2018 после 26-летнего перерыва, а также уникальную космическую миссию Юлии Пересильд и Клима Шипенко по созданию первого художественного фильма на орбите.

Особое место в рейтинге заняли мировые рекорды космонавта Олега Кононенко по суммарному пребыванию в космосе и хоккеиста Александра Овечкина по количеству забитых шайб в НХЛ. Также россияне высоко оценили такие значимые события, как запуск газопровода «Турецкий поток», отмену ограничений, связанных с пандемией коронавируса, победу россиянки в конкурсе «Миссис Вселенная» и достижения отечественного высшего образования.

Ранее сообщалось, что композицию певицы Валерии «Исцелю» включили в отборочный этап музыкальной премии «Грэмми». Для исполнительницы это достижение стало приятной неожиданностью.

достижения
десятилетие
хоккей
космос
