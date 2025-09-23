Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 12:47

Российские ученые заявили о максимальном приближении кометы к Земле

РАН: комета Lemmon максимально приблизится к Земле через месяц

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Обнаруженная в начале 2025 года комета C/2025 A6 Lemmon максимально приблизится к Земле через месяц, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале. Там пояснили, что 21 октября расстояние между небесным телом и планетой составит менее 90 млн км.

21 октября [комета] пройдет на минимальном от Земли расстоянии менее 90 млн километров, — говорится в сообщении.

Ученые отметили, что сейчас комета находится на расстоянии 200 млн километров от Земли. Через 10-14 дней небесное тело достигнет пятой звездной величины и будет видно в бинокли на всей территории России. Яркость кометы будет на пике в конце октября — начале ноября.

Ранее старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев заявил, что россияне смогут осенью увидеть полет кометы C/2025 A6 Lemmon. По его словам, небесное тело будет заметно и в других странах Северного полушария, которые расположены в умеренных широтах.

17 августа недалеко от Земли пролетел потенциально опасный для планеты астероид. Диаметр космического объекта был равен приблизительно 50 метрам, он представлял из себя каменную глыбу.

