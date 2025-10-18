Турецкие рыбаки сделали неожиданную находку, касаемую Украины

В Черном море у побережья Турции местные рыбаки обнаружили необычный объект, который оказался двигателем от украинской ракеты. Инцидент произошел в провинции Зонгулдак недалеко от деревни Акчакоджа, где рыбаки занимались ловлей улиток, сообщила турецкая газета Hürriyet со ссылкой на участников события.

Мы ловили улиток в двух милях от берега у деревни Акчакоджа, когда увидели в море необычный предмет. Позвонили экстренным службам, береговой охране, жандармерии, морской полиции. Они прибыли по вызову, осмотрели предмет, сказали, что это двигатель ракеты, — заявил один из рыбаков по имени Тамер Йигит.

По результат проверки установлено, что рыбаки увидели мотор от украинской ракеты, взрывчатые вещества в нем отсутствуют. После первичного осмотра в управлении береговой охраны двигатель был отправлен для дальнейшего изучения в Стамбул. Инцидент произошел в ночь на субботу, но не представлял опасности для местных жителей.

