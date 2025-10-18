Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 03:04

Турецкие рыбаки сделали неожиданную находку, касаемую Украины

Hürriyet: турецкие рыбаки нашли у берегов Черного моря мотор от ракеты ВСУ

Вид с задней стороны парома, Турция Вид с задней стороны парома, Турция Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Черном море у побережья Турции местные рыбаки обнаружили необычный объект, который оказался двигателем от украинской ракеты. Инцидент произошел в провинции Зонгулдак недалеко от деревни Акчакоджа, где рыбаки занимались ловлей улиток, сообщила турецкая газета Hürriyet со ссылкой на участников события.

Мы ловили улиток в двух милях от берега у деревни Акчакоджа, когда увидели в море необычный предмет. Позвонили экстренным службам, береговой охране, жандармерии, морской полиции. Они прибыли по вызову, осмотрели предмет, сказали, что это двигатель ракеты, — заявил один из рыбаков по имени Тамер Йигит.

По результат проверки установлено, что рыбаки увидели мотор от украинской ракеты, взрывчатые вещества в нем отсутствуют. После первичного осмотра в управлении береговой охраны двигатель был отправлен для дальнейшего изучения в Стамбул. Инцидент произошел в ночь на субботу, но не представлял опасности для местных жителей.

Ранее сообщалось, что рыбаки выловили у Курильских островов огромного тунца весом 284 килограмма. Морской гигант был пойман в акватории островов, при этом его ориентировочная стоимость может превышать 160 млн рублей.

рыбаки
улов
ракеты
Украина
