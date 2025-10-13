Рыбаки поймали у Курил тунца за 160 млн рублей

Рыбаки выловили у Курильских островов огромного тунца весом 284 килограмма, сообщает Telegram-канал Amur Mash. Морской гигант был пойман в акватории островов, при этом его ориентировочная стоимость может превышать 160 млн рублей.

Согласно информации источника, в этом году в Японии был выловлен менее крупный экземпляр, за которого выручили $1,3 млн (105 млн рублей). Однако и нынешний улов не стал абсолютным рекордом — шесть лет назад покупатели заплатили за тунца $3 млн (242 млн рублей).

Ранее сообщалось, что рыбаки в Охотском море поймали рекордно большого голубого тунца весом 215 килограммов. Гигантскую рыбу длиной 2,36 метра обнаружили возле мыса Острый профессиональные рыболовы, которые уже четыре года специализируются на ловле тунца и начинали с экземпляров весом около 50 килограммов.

До этого рыбак из Панамы Тони Пейро побил мировой рекорд, поймав луциан-кубера длиной 126 сантиметров. Местного жителя с гигантским трофеем запечатлели на фото. Огромную рыбу ему удалось поймать на курорте Лос-Бузос. Трофей жителя Панамы превышает предыдущий мировой рекорд на шесть сантиметров.